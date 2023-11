Aurisco setzt sich Ziele und Pläne für die CO2-Neutralität bis 2027 und Null-Emissionen bis 2030

Shanghai (ots/PRNewswire) -Aurisco Pharmaceutical hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine bessere Welt zu schaffen, indem es seinen Kunden pharmazeutische Produkte höchster Qualität liefert. Es hat sich Ziele für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt, ist Ecovadis-zertifiziert und hat sich der Science Based Targets initiative (SBTi) angeschlossen.Aurisco Pharmaceutical Co., Ltd (Aurisco), ein wissenschaftlich orientierter, von der USFDA inspizierter cGMP-Hersteller von generischen Wirkstoffen und CRDMO für modifizierte Amidite, Oligonukleotide und Peptide, gab heute seine Nachhaltigkeitsziele und -pläne bekannt, die sich an den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels orientieren und das starke Engagement des Unternehmens zur Verringerung der Umweltauswirkungen seiner Geschäftstätigkeit widerspiegeln.- ZIELE1. Erreichen der CO2-Neutralität bis 2027 und Null-Emissionen bis 2030.2. Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch auf über 95 % bis 2030.- PLÄNE1. Entwicklung von Solarenergieprojekten mit einer Fläche von über 10.000 m2 in den nächsten zwei Jahren.2. Betrieb mit 100 % Ökostrom bis 2025.3. Reduzierung des Energieverbrauchs und der Emissionen in industriellen Prozessen durch Modernisierung von Anlagen und Optimierung chemischer Prozesse.4. Förderung von Baumpflanzungen und Wiederaufforstungsprojekten.5. Verbesserung der Abfalltrennung und -behandlung und Erhöhung des Anteils von Recycling und Wiederverwendung von Ressourcen.6 Anleitung der Mitarbeiter zur Beteiligung an der Wiederverwertung von Ressourcen, z. B. Wiederverwendung von Büromaterialien und Abfalltrennung.7 Aufklärung und Sensibilisierung der Mitarbeiter für den Klimawandel und Ermutigung zur Nutzung kohlenstoffarmer Verkehrsmittel wie öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad und zu Fuß; Ermutigung zu einem kohlenstoffarmen Lebensstil, z.B. durch die Nutzung von solarbetriebenen Warmwasserbereitern und Energiesparlampen.- TRANSPARENTES BERICHTSSYSTEM1. Regelmäßige Veröffentlichung von Emissionsdaten und Fortschritten bei der Emissionsreduzierung.2. Einreichung eines jährlichen Klimaberichts und Prüfung durch eine dritte Instanz.3. Offene und transparente Kommunikation des Aktionsplans und der Ergebnisse auf der offiziellen Website und in den sozialen Medien.- KOOPERATIONEN UND PARTNERSCHAFTEN 1. Aufbau von Partnerschaften mit in- und ausländischen Unternehmen und Organisationen zur gemeinsamen Erreichung der CO2-Neutralitätsziele.2. Verbesserung des Lieferantenmanagements und Förderung der Nutzung umweltfreundlicher Energie.Informationen zu AuriscoAurisco bedient globale Märkte mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und cGMP-Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen. Mit 6 F&E-Zentren, 3 FDA-zertifizierten Standorten und dem Aufbau seines vierten Standorts in China sowie Vertriebsbüros in den USA, Portugal, Indien und Brasilien konzentriert sich das Unternehmen auf komplexe Produkte für die anspruchsvollsten Kunden in den am stärksten regulierten Märkten. Mit einem breiten Portfolio von komplexen generischen Wirkstoffen (APIs) erweitert das Unternehmen sein Angebot von kleinen Molekülen bis hin zu Peptiden und Oligonukleotiden und bietet Innovatoren eine IP-sichere und cGMP- und ESG-konforme Umgebung für Forschung, Entwicklung und Herstellung ihrer innovativen Moleküle. Mit über 80 weltweit angemeldeten Patenten und 250 Wissenschaftlern legt das Unternehmen besonderen Wert auf geistiges Eigentum (IP), Innovation und Nachhaltigkeit.Als Ecovadis-zertifiziertes Unternehmen hat sich Aurisco dem SBTi, M2030 und dem Sustainable Procurement Pledge angeschlossen. Aurisco war das erste Pharmaunternehmen in China, das eine RX360-Sicherheitsinspektion der Lieferkette bestanden hat, und wurde von der Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) auditiert, einer Gruppe von Pharma- und Gesundheitsunternehmen, die sich für bessere soziale, gesundheitliche, sicherheitstechnische und ökologische Ergebnisse in den Gemeinden, in denen sie einkaufen, einsetzen. www.aurisco.com.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Rafael AntunesVice-President Business Development - Europa+351 919 387 143rafael@aurisco.comwww.aurisco.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2281617/Aurisco_Pharmaceutical.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2142124/Aurisco_25th_Anniversary_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aurisco-setzt-sich-ziele-und-plane-fur-die-co2-neutralitat-bis-2027-und-null-emissionen-bis-2030-301993858.htmlOriginal-Content von: Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuell