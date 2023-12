Auris Minerals Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der Auris Minerals-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 10 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt, was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Auris Minerals, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt und somit zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Sentiment und der Buzz um Auris Minerals haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt das eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Auris Minerals liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".