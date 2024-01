Auris Minerals Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse der Auris Minerals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,008 AUD weicht somit um -20 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 AUD, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls um -20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Auris Minerals-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen rund um Auris Minerals gemessen. Dies führt zu einer positiven Bewertung und einem insgesamt "Guten" Stimmungsbild für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Auris Minerals zeigt bei einem Niveau von 100 ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aus der technischen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine deutliche Häufung von positiven Meinungen und Themen rund um Auris Minerals in den vergangenen Wochen und Tagen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen von den Anlegern als "Gut" bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Auris Minerals aus technischer Sicht "Schlecht" bewertet wird, während die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.