Aurion Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Aurion-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,57 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,5 CAD liegt und somit einen Abstand von -12,28 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,46 CAD, was einer Differenz von +8,7 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aurion derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, mit einem Unterschied von 3,67 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,67 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund dieser Kriterien.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aurion diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.