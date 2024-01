Aurion Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Aurion verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,56 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,86 Prozent gefallen, was darauf hinweist, dass Aurion im Branchenvergleich eine Underperformance von -2,7 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -10,86 Prozent, wobei Aurion um 2,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating für Aurion in dieser Kategorie.

Eine wichtige Komponente zur Einschätzung einer Aktie bildet auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Aurion ergab die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aurion-Aktie beträgt 50 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 25-Tage-RSI (37,14) zeigt, dass Aurion weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) für Aurion derzeit bei 0,57 CAD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,51 CAD um -10,53 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,46 CAD, was einer Abweichung von +10,87 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.