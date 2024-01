Aurion Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Aurion-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,49 CAD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er um 14,04 Prozent vom GD200 (0,57 CAD) entfernt ist. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der den Durchschnittskurs der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 0,46 CAD auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +6,52 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aurion-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysen haben ergeben, dass die Kommentare und Befunde zu Aurion auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von Nutzern in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividende von 0 % ist Aurion im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,66 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,66 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Aurion liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 39,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aurion-Aktie.