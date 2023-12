Aurinia Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Aurinia: Analyse der Aktienperformance

Die Aktie von Aurinia weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aurinia derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI beträgt 67,86 und der RSI25 liegt bei 50,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Aurinia im vergangenen Jahr eine Rendite von 99,33 Prozent erzielt, was 82,02 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die mittlere jährliche Rendite 24,63 Prozent, und Aurinia liegt aktuell 74,7 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aurinia derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,5 USD, während der Kurs der Aktie bei 8,99 USD liegt, was einer Abweichung von -5,37 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,43 USD, was einer Abweichung von +6,64 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.