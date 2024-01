Aurinia Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse zeigt, dass die Aurinia-Aktie derzeit -8,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -16,28 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aurinia besonders positiv diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Gut", da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Aurinia liegt im Durchschnitt bei 13 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 64,14 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Aurinia abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.