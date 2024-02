Auric Mining-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse der Auric Mining-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,06 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,115 AUD, was einen Unterschied von +91,67 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 0,11 AUD, was einem ähnlichen Niveau (+4,55 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, insgesamt jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Auric Mining veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt zusammenfassend ebenfalls die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Auric Mining liegt bei 40, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen konnte bei Auric Mining eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten und eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Zusammengefasst erhält Auric Mining daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.