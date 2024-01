Auriant Mining AB Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Auriant Mining-Aktie zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie liegt bei 1,33 SEK, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 1,2 SEK liegt, was einem Abstand von -9,77 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1,17 SEK erreicht, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung auf "Neutral" Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt jedoch bei 54,16 und zeigt somit ein "Neutral"-Rating an.

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV der Aktie bei 1,83, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.