Aurelius liefert Quartalszahlen. Ungewöhnlich kurze Meldung, als ob man nichts zu sagen hätte…

Aurelius engagiert im „Carve-out“-Geschäft. Frei übersetzt: Ungewünschte, oft unrentable Beteiligungen von Konzernen übernehmen, optimieren und dann zu einem hohen Multiple auf das Ursprungsinvestment verkaufen. Oft gibt es sogar zum symbolischen Kaufpreis eine „Morgengabe“.Zuletzt konnte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) endlich mal wieder am 17. April einen wirklich grossen Exit mit 200 Mio EUR Zufluss melden – brachte uns zur Frage Aurelius – Back on stage? Auf Jahresbasis war in 2022 der „ewige Zweite“ der deutschen Carve-Out-Spezialisten – Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) – erstmals am Platzhirsch vorbeigezogen. Und jetzt präsentiert Aurelius, die seit Monaten überaus vorsichtig die wirtschaftliche Situation einschätzte. Und die herausfordernden wirtschaftlichen Umstände betonte, ihre Quartalsergebnisse. Auf den ersten Blick fällt auf: „Verdammt kurz“. Und „hilfreiche Aussagen“ aus den früheren Aurelius Quartals-Meldungen fehlen.

Zumindest die Zahlen selber scheinen „nicht schlecht“. Zwar fehlt Wachstum, aber beim Carve-Out-Geschäft sind hohe Umsatz- und Ertragsschwankungen auf Konzernebene nicht ungewöhnlich. Was jedoch klar wird: Gegenüber den Mutares-Quartalsergebnissen, dem anderen Carve-Out-Spezialisten aus München, wird mittlerweile bei der Umsatzentwicklung der operativen Einheiten und der Transaktionsfrequenz ein immer grösserer Abstand sichtbar – Wachablösung scheint sich zu zementieren.

Aurelius wieder da? Dafür spräche das laufende Aktienrückkaufprogramm als „Kursstütze“. Dazu endlich wieder mal ein nennenswerter Exit. Und die Perspektiven der wirtschaftlichen Situation der in den letzten Jahren in den Fokus gerückten „Grossinvestments“ im Rahmen des Coinvestmentstruktur mit dem neuen Aurelius-Fonds. Dagegen steht die undurchschaubare Struktur der Aurelius-Gruppe, der Transparenzverlust durch Börsensegmentdowngrade und die verhaltene Prognose für 2023. Und jetzt auch noch eine Quartals-Meldung, die mehr Fragen als Antworten liefert.



Chart: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de