Aurelius Nikola paragon – Gestern mit News. Aktionäre – einer will neue , der andere will gewinnende und einer will sie einfach loswerden.

Aurelius Nikola paragon – Aktien „broke“? Gestern drei News. Während der Carve Out Spezialist aus München ein „gigantisches“ Aktienrückkaufprogramm auflegen will, was möglicherweise das nahende Ende für die freien Aurelius Aktionäre einleuten könnte, trommelt die SdK zum Aktionärsaufstand. Ob’s was bringt? Während die Kurse der Nikola Aktie fallen, muss man sich über die Kosten der Rückrufaktion wegen des Batteriebrandes, den Auswirkungen des fortgesetzten Brain Drains und den Folgen der laufenden Platzierung von Wandelanleihen Gedanken machen. Und während paragon seine wirtschaftliche Lage seit Corona mehr als nur stabilisieren konnte – Verschuldung halbiert – Break Even erreicht, beschleunigtes Wachstum, macht sich der Vorstand Gedanken, wie paragons Aktienkurs gesteigert werden könnte.

Und jetzt die drei Meldungen nacheinander:

Aurelius Nikola paragon – Aktionäre unerwünscht – SdK probt den Aufstand, falls die Aktionäre mitmachen.

Nachdem man am 10.08 bei Aurelius die Halbjahreszahlen ohne die in den Vorjahren so wichtigen interessanten Zusatzinformationen einen nur eingeschränkten Informationsgehalt besitzen, ist die Kursentwicklung der Aurelius Aktie enttäuschend. Zwar handelt die Aktie nicht in dem schon „zum Greifen nahen“ einstelligen EURO-Bereich, aber die aktuell aufgerufenen 13,32 EUR sind weit von den früher gesehen Kursniveaus entfernt. Und man könnte sagen, dem Management von Aurelius ist das egal oder sogar willkommen? Könnte man denken, wenn man sich das vorgesehne „gigantische“ Rückkaufprogramm ansieht, das auf der am 20. September anstehenden Hauptversammlung abgesegnet werden soll. Und während normalerweise eine Hauptversammlung wenig Überraschungen „liefert“, könnte das dieses Jahr bei Aurelius anders sein.

Aurelius Hauptversammlung mit High Noon? SdK versucht’s…

Und natürlich kann man sich fragen, warum es so weit kommen muss, dass sich eine „Schutzgemeinschaft“ berufen fühlt, die Rechte der Aktionäre gegen die durch die aktionärsfeindlcihe KGaA-Konstruktion bestimmenden Aurelius-Partner zu Gehör bringen will. Oder muss? Zur Erinnerung: Die Verantwortlichen von AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hatten relativ einsam und zum Ärger der Finanz-Community entschieden, dass „man“ aus Kostengründen den m:access verlassen will und in den einfachen Freiverkehr wechseln wolle. Hierbei begründete man diesen Schritt mit „erheblichen Kosten- und Zeitersparnissen“. Anders gesagt, an Deutlichkeit kaum zu überbieten: Aktionäre für die Gruppe nicht mehr nötig – genug Geld über andere Quellen. Und die Kommanditgesellschaft gibt den Aurelius Partnern alle Macht. Zwei Aurelius-Meldungen in letzter Zeit bestätgien die Sinnhaftigkeit, wenn nicht sogar Notwendigkeit einer Interessensbündelung gegen die „Aurelius-Macher“:

Und die Halbjahreszahlen als saldierte Ziffern ohne Erläuterungen sagen wenig bis gar nichts über die Erfolge/Misserfolge des Carve Out – Spezialisten Aurelius aus. HIER WIE DIE HALBJAHRESZAHLEN DIESMAL AUFGEARBEITET WURDEN – DANN ZUM GIGANTISCHEN AKTIENRÜCKKAUF UND DESSEN MÖGLICHE INTENTION – HIER WAS DIE SDK BEMÄNGELT UND WAS MAN ERREICHEN WILL – HIER.

Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Die grosse Frage ist, ob es gelingt genug Aktionäre zu motivieren? Oder ob die Anleger lieber einfach ihre Aktien verkaufen und damit möglicherweise die von einigen vermuteten Pläne des Aurelius Managements unterstützen?

Es spräche ja eigentlich auch einiges für die Aktie: Das bereits jetzt laufende Aktienrückkaufprogramm als „Kursstütze“. Dazu endlich ein nennenswerter Exit im laufenden Jahr. Und die Perspektiven der wirtschaftlichen Situation der in den letzten Jahren in den Fokus gerückten „Grossinvestments“ im Rahmen des Coinvestmentstruktur mit dem neuen Aurelius-Fonds. Dagegen steht die undurchschaubare Struktur der Aurelius-Gruppe, der Transparenzverlust durch Börsensegmentdowngrade und die verhaltene Prognose für 2023. Und dann auch noch eine EBITDA-Erhöhung, die einer Erläuterung bedarf, die man auch am 10. August bei Vorlage der Halbjahreszahlen nicht erhalten hat. Ohne XETRA-Handel und mit einer Kommunikation, die kein Interesse mehr an den Aktionären des börsennotierten Teils der Aurelius GROUP erkennen lässt. Einem Teil der erklärtermassen nicht mehr wichtig für die Finanzierungsstruktur der Aurelius GROUP sei. Dazu kommt die kapitalmarktfeindliche KGaA-Struktur, die letztendlich alle Entscheidungen beim Komplementär lässt – ob die SdK wenigstens bei der Dividende etwas ändern kann?

