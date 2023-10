Aurelius Equity Opportunities Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

An der Heimatbörse Munich notiert Aurelius Equity Opportunities & per 21.10.2023, 02:00 Uhr bei 17.57 EUR. Aurelius Equity Opportunities & zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Aurelius Equity Opportunities & entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Aurelius Equity Opportunities & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -39,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 2,02 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -41,37 Prozent im Branchenvergleich für Aurelius Equity Opportunities & bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,44 Prozent im letzten Jahr. Aurelius Equity Opportunities & lag 44,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Bei Aurelius Equity Opportunities & konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Aurelius Equity Opportunities & in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Sell". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Aurelius Equity Opportunities & für diese Stufe daher ein "Sell".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Aurelius Equity Opportunities & beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,41 Prozent und liegt mit 3,38 Prozent unter dem Mittelwert (3,79) für diese Aktie. Aurelius Equity Opportunities & bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.