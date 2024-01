Aurelius Equity Opportunities Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Aurelius Equity Opportunities & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 16,91 EUR liegt, während der Kurs der Aktie selbst 17,57 EUR beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +3,9 Prozent und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 17,57 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aurelius Equity Opportunities & eine Dividendenrendite von 0,41 % aus, was 5,85 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,26 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft, da es keine klare Richtung in der Kommunikation gibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aurelius Equity Opportunities & liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird die Aktie von Aurelius Equity Opportunities & in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.