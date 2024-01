Aurelius Equity Opportunities Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die technische Analyse der Aurelius Equity Opportunities & zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 16,91 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 17,57 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,9 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 17,57 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht betrachtet ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen rund um die Aktie von Aurelius Equity Opportunities & eine mittlere Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussion. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt negativen Stimmungsbewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Aurelius Equity Opportunities & im letzten Jahr eine Rendite von -42,5 Prozent erzielt, was 45,53 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Kapitalmärkte-Branche beträgt -0,78 Prozent, und Aurelius Equity Opportunities & liegt derzeit 41,71 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Aurelius Equity Opportunities & im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0,41 % auf, was 5,85 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Dividende als "Schlecht".