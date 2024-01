Aurelius Equity Opportunities Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Aurelius Equity Opportunities & beträgt der RSI 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aurelius Equity Opportunities & bei 16,91 EUR, während der aktuelle Kurs bei 17,57 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,9 Prozent und zum GD50 0 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,5 Prozent erzielt, was 45,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -0,78 Prozent, wobei Aurelius Equity Opportunities & aktuell 41,71 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde bei Aurelius Equity Opportunities & eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.