Aurelius Equity Opportunities AG: Vorstand Matthias Täubl im Interview, Die Exit-Saison naht

Die Börsen Radio Network AG hat in einem Interview mit dem Vorstand der Aurelius Equity Opportunities gesprochen. Dabei hat der Vorstand Matthias Täubl einen detaillierteren Einblick in die Deal-Pipeline und Exit-Strategie für die kommenden Monate gegeben. Matthias Täubl: Mein Name ist Matthias Täubl, CEO von Aurelius Equity Opportunities. Hallo, herzlich willkommen an die Hörer. Sebastian Leben: Und man hört es im Hintergrund… Hier weiterlesen