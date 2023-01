Aurelius-Aktie: Bald nicht mehr an der Börse München handelbar?

Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass es die Beendigung der Börsenbeziehungen an der Börse München beantragt. Hierzu muss die Börse München noch eine Entscheidung treffen, aber das Unternehmen (Aurelius-Aktie) möchte die Einstellung so schnell wie möglich realisieren. Insbesondere möchte das Aurelius Nebenkosten einsparen. Zudem ist eine Reduzierung des organisatorischen Aufwands bei der Erfüllung von kapitalmarktrechtlichen Compliance-Anforderungen angestrebt.

Scharfer Kursrutsch verunsichert!

Vor wenigen Tagen ist es zu einem scharfen Abrutschen des Kurses gekommen. Innerhalb kurzer Zeit fiel der Titel um etwa 40% zur Unterseite. Während die Aurelius-Aktie noch am 16. Januar bei etwa 20,70 EUR handelte, war schon am 19. Januar ein Preis von 12,44 EUR gegeben. Aus technischer Sicht befindet sich die Aurelius-Aktie bereits seit einigen Monaten in einem intakten Abwärtstrend. Spätestens im Juli war klar, der 200-Tage-Durchschnitt ist nachhaltig unterschritten und fallend. Zudem zeichneten sich immer tiefer gelegene Tiefpunkte und fallende Hochs ab. Auf der Longseite muss definitiv Vorsicht geboten sein.

Vorsicht – Die Bären haben das Sagen!

Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon ist kein einziger als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 0.00 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Aurelius-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.

