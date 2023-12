Aurelia Metals Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Aurelia Metals: Analyse der Anleger-Stimmung und technischen Indikatoren

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden bei Aurelia Metals über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmungsänderung.

In den letzten zwei Wochen wurde Aurelia Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Aurelia Metals auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass die Aktie aktuell als "Gut" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Aurelia Metals-Aktie sowohl hinsichtlich der Anleger-Stimmung als auch der technischen Indikatoren positiv bewertet.