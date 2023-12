Aurelia Metals Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In der technischen Analyse wird untersucht, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein Indikator dafür ist der gleitende Durchschnitt, der sich aus dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt zusammensetzt. Bei der Aurelia Metals-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,1 AUD, was einem neutralen Rating entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,1 AUD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Aurelia Metals zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, wodurch sich insgesamt eine neutrale Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes ergibt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Aurelia Metals in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge, allerdings wurden verstärkt negative Themen diskutiert. Dadurch wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit einem neutralen Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Bei Aurelia Metals liegt der RSI aktuell bei 57,14, was zu einer neutralen Einstufung führt. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 50. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI für die Aktie.