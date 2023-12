Aurelia Metals Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse zeigt, dass Aurelia Metals derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,1 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,11 AUD) um +10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,1 AUD, was ebenfalls einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Vergleich zu einem längeren Zeitraum mittelmäßig sind. Dies deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Somit ergibt sich für Aurelia Metals insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Aurelia Metals eingestellt waren. Dennoch gab es in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Aurelia Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass sowohl der RSI7 als auch der RSI25 eine "Neutral"-Bewertung für Aurelia Metals anzeigen, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Aurelia Metals somit in verschiedenen Bereichen die Einstufung als "Neutral", basierend auf der technischen Analyse und dem Sentiment der Anleger.