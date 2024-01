Aurasource Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "XPAC Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Aurasource wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein Wert von 50 wird als "Neutral" bewertet, und sowohl der RSI als auch der RSI25 belaufen sich auf 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge zeigen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Aurasource jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Aurasource liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,22 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Aurasource-Aktie bei 0,11 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,09 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält Aurasource auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.