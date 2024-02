Aurasource Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Aurasource liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Einschätzung für die Aurasource als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Aurasource wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Aurasource derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -5,12 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Aurasource-Aktie beträgt derzeit 0,1 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,08 USD liegt. Daher wird Aurasource in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,08 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Daher wird die Aurasource-Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aurasource-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.