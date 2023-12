Aurania Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Aurania hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um -28,57 Prozent verschlechtert, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten mit -11,72 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Aurania mit 16,85 Prozent deutlich hinterherhinkt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aurania liegt aktuell bei 72,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Aurania weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Aurania in diesem Punkt der Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt wurden überwiegend positive Meinungen über die Aktie von Aurania in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Aurania, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Aurania-Aktie beträgt derzeit 0,36 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,3 CAD) liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,32 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Aurania auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.