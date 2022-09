Aurachain und Sword Middle East, eine Tochtergesellschaft der Sword Group, arbeiten zusammen, um ein leistungsstarkes Angebot zur Prozessautomatisierung in der Region Middle East durch Low-Code-Technologie zu erweitern

London, Zürich und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Low-Code-Plattform von Aurachain wird mit Experten für die technologische Transformation zusammenarbeiten, um führende Unternehmen im Nahen Osten dabei zu unterstützen, kosteneffiziente Abläufe durch Prozessautomatisierung zu erreichen.Aurachain (https://aurachain.ch/), die Low-Code-Softwareentwicklungsplattform, hat sich mit dem Spezialisten für Technologietransformation, Sword Group (https://www.sword-group.com/), zusammengeschlossen, um Unternehmensorganisationen im Nahen Osten hochwirksame Lösungen zur Prozessautomatisierung anzubieten. Nach einer Reihe erfolgreicher Implementierungen in Europa erweitert Aurachain mit der neuen Partnerschaft seine Präsenz im Nahen Osten, wo seine leistungsstarke Low-Code-Plattform einer wachsenden Zahl führender Organisationen in der Region zur Verfügung gestellt wird.Der anfängliche Schwerpunkt der Partnerschaft liegt auf der Nutzung der Geschwindigkeit und API-Konnektivität der Low-Code-Plattform von Aurachain, um Sword-Kunden im Nahen Osten in den Bereichen Bankwesen, Gesundheitswesen, Transportwesen und Behörden eine kosteneffizientere First- und Second-Line-Wartung (FLM und SLM) zu bieten.Sword Middle East wird auch in Zukunft auf seine starke Erfolgsbilanz bei der Unterstützung seiner Kunden bei der Steigerung der Produktivität, der Verbesserung der Benutzererfahrung und der Kostenoptimierung durch Prozessdigitalisierung und digitale Transformationsstrategien bauen. Die Low-Code-Plattform von Aurachain ermöglicht es der Sword Group, die Bereitstellung von Prozessautomatisierungsanwendungen in Unternehmensqualität für ihre Kunden zu beschleunigen, wobei geschäftskritische Lösungen in einem Zeitrahmen von Tagen oder Wochen erstellt und bereitgestellt werden können.„Es gibt einen wachsenden Bedarf an Prozessdigitalisierung und -transformation im gesamten Nahen Osten und auf der ganzen Welt, wobei die Nachfrage nach nahtlosen digitalen Erfahrungen höher ist als je zuvor", sagte Adela Wiener, CEO von Aurachain. „Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, dass die Kunden von Sword Middle East Zugang zu einer erstklassigen Low-Code-Entwicklungsplattform für Unternehmen haben, damit sie die Bereitstellung wichtiger Lösungen beschleunigen und einen größeren Erfolg bei ihren digitalen Transformationsprojekten erzielen können."„Wir bei Sword Middle East unterstützen unsere Kunden dabei, erfolgreicher zu werden, indem wir sie in neue Technologien einführen", sagt Colombo Fasano, Business Unit Director bei Sword Dubai. „Und diese neue Partnerschaft macht die Low-Code-Entwicklungstechnologie zu einer leistungsstarken Ergänzung unseres bereits beeindruckenden Angebots. Aurachain hat vom ersten Tag an sehr gut zu uns gepasst, und die Erfahrung, das Engagement und das leistungsstarke Produkt, das sie entwickelt haben, werden unseren Kunden helfen, schnell skalierbare Software zu entwickeln, um die Effizienz zu steigern."Informationen zur Sword GroupSword ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Data Insights, digitale Transformation und Technologiedienstleistungen mit einem ausgezeichneten Ruf in den Bereichen Softwareentwicklung, komplexe IT, Geschäftsprojekte und unternehmenskritische Operationen mit über 2.500 Technologie-, Digital- und Softwarespezialisten auf fünf Kontinenten, um das Wachstum Ihres Unternehmens im digitalen Zeitalter zu ermöglichen.Erfahren Sie mehr auf www.sword-group.comInformationen zu AurachainAurachain ermöglicht Unternehmen die schnelle Entwicklung digitaler Prozessanwendungen durch eine leistungsstarke Low-Code-Plattform. Optimierte Arbeitsabläufe und außergewöhnliche Schnittstellen nutzen direkt das Fachwissen von Fachexperten, Geschäftsanalysten und professionellen Entwicklern, um vom ersten Tag an einen echten Geschäftswert zu schaffen. Unternehmen und Behörden nutzen Aurachain gleichermaßen, um Entwicklungszeiten zu verkürzen, Geschäftsabläufe zu optimieren und Innovationen zu beschleunigen.Weitere Informationen finden Sie unter www.aurachain.chView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aurachain-und-sword-middle-east-eine-tochtergesellschaft-der-sword-group-arbeiten-zusammen-um-ein-leistungsstarkes-angebot-zur-prozessautomatisierung-in-der-region-middle-east-durch-low-code-technologie-zu-erweitern-301631074.htmlPressekontakt:Irina Pocovnicu,Marketing Director bei Aurachain,irina.pocovnicu@aurachain.ch,+40 729 218 570Original-Content von: Aurachain; Sword Group, übermittelt durch news aktuell