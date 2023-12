Aura Minerals Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Anleger-Stimmung bei Aura Minerals ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden viele positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aura Minerals-Aktie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 34,78 und der RSI25 beträgt 41,88, was beide zu einer Neutral-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Daher wird die Aura Minerals-Aktie insgesamt mit einem Neutral-Rating bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,42 Prozent aufweist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine Abweichung von +4,09 Prozent auf. Aufgrund dieser Daten erhält die Aura Minerals-Aktie insgesamt ein Neutral-Rating aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung und die technische Analyse der Aura Minerals-Aktie auf Neutral stehen.