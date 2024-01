Aura Fat Projects Acquisitionclass A Ordinaryes Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Aura FAT Projects Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Aktie von Aura Fat Projects Acquisition zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,68 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,87 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +1,78 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 10,81 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,56 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz rund um Aura Fat Projects Acquisition betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen festgestellt wurden, und auch die Diskussionsstärke blieb unverändert. Zusammenfassend erhält Aura Fat Projects Acquisition in diesem Bereich ebenfalls eine Bewertung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aura Fat Projects Acquisition ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aura Fat Projects Acquisition zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Verglichen mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daher eine RSI-Bewertung von "Schlecht" für Aura Fat Projects Acquisition.