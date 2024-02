Aura Biosciences Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Analystenbewertung für Aura Biosciences ergibt sich aus den Empfehlungen der Analysten der letzten 12 Monate. Insgesamt wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Aura Biosciences liegt bei 24 USD, was einem potenziellen Anstieg um 169,97 Prozent entspricht. Dieses Rating basiert auf dem aktuellen Aktienkurs von 8,89 USD.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Aura Biosciences zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Aura Biosciences war in letzter Zeit jedoch kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Bei der Betrachtung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen ergibt sich eine neutrale Bewertung. Kommentare und Diskussionen deuten auf eine überwiegend neutrale Haltung der Anleger gegenüber dem Wert hin.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) eine überverkaufte Situation für Aura Biosciences auf 7-Tage-Basis, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für Aura Biosciences.