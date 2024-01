Auplata Mining Group Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Auplata Mining zeigt dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Auplata Mining.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Auplata Mining mit einer Rendite von -96,67 Prozent mehr als 92 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,07 Prozent kommt, liegt Auplata Mining mit 91,6 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Auplata Mining waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Auplata Mining von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Auplata Mining liegt bei 50, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für die Auplata Mining bewegt sich ebenfalls bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Auplata Mining derzeit eine neutrale Einschätzung in Bezug auf Sentiment, Buzz, Anlegerstimmung und Relative Strength Index erhält.