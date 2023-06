Aumann im E-Mobilitäts-Boom – Bricht die Aktie jetzt aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

Die Aktie des Maschinenbauers Aumann (WKN: A2DAM0) rutscht am Freitag um -2,8% auf 13,86 € ab. Zeitweise war der Titel in diesem Jahr um +46% auf 17,50 € geklettert – diese Kursgewinne sind nun größtenteils wieder hinfällig. Im Mehrjahres-Chart ist erkennbar, dass sich der CDAX-Titel schon lange in einem Korridor von 10 bis 17 € bewegt. Kann bald ein Ausbruch nach oben gelingen?