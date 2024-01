Aumann Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Aumann 35, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31 als überbewertet angesehen wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Aumann untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Aumann diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aumann-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,19 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,1 EUR liegt (eine Abweichung von +19,16 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 16,12 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+12,28 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Aumann-Aktie in Bezug auf die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Aumann im letzten Jahr eine Rendite von 42,48 Prozent erzielt, was 35,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 8,42 Prozent, wobei Aumann aktuell 34,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

