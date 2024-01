Aumann Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gegenüber Aumann eingestellt waren. Es gab über vier Tage hinweg hauptsächlich positive Diskussionen, ohne negative Äußerungen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Aumann daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung bei Aumann als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aumann mit einem Wert von 35,38 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Abstand beträgt derzeit 12 Prozent, basierend auf einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 31. Aufgrund des relativ hohen KGV kann die Aktie als "teuer" angesehen werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Schlecht"-Bewertung.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Aumann zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse, mit einer erhöhten Diskussionsintensität und einer positiven Veränderung der Stimmungsrate. Daher erhält Aumann eine "Gut"-Bewertung auf Basis dieser Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, liegt bei Aumann bei 32,84, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 31,63 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Aumann.

