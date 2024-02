Aumann Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aumann mit 34 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 34,84 Euro für jeden Euro Gewinn von Aumann zahlt. Dies liegt 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 und führt dazu, dass der Titel als überbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Aumann eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein positives Rating für Aumann. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,27 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 16,4 EUR liegt, was einer Überperformance von +7,4 Prozent entspricht. Allerdings zeigt die Analyse der vergangenen 50 Tage eine Abweichung von -5,48 Prozent, was zu einem neutralen Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Aumann in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 3,48 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,73 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Aumann mit einer Überperformance von 20,87 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

