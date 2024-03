Ault Global Holdings Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit einen Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Ault Alliance-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 92, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der 7-Tage-RSI (58,21) auf 25-Tage-Basis eher neutral, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ault Alliance.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Ault Alliance jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent hat Ault Alliance derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (17,25%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert waren hauptsächlich negativ. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Ault Alliance sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet.