Ault Global Holdings Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Dividendenrendite von Ault Alliance beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Das bedeutet, dass Ault Alliance von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik erhält. In Bezug auf den Relative Strength Index wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, da sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) jeweils einen Wert von 50 aufweisen. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Ault Alliance. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen neutralen Tag. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ault Alliance daher eine "Gut"-Einschätzung von unserer Redaktion.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten.

Insgesamt erhält die Ault Alliance-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Stimmungsänderung, während das Rating für die Diskussionsintensität neutral ausfällt.