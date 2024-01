Ault Global Holdings Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Ault Alliance basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Ault Alliance besonders negativ, wobei an fünf Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen zu beobachten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Ault Alliance.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Ault Alliance eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für elektrische Ausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 16,95 Prozentpunkten bedeutet. Demnach fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Aktie von Ault Alliance als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Ault Alliance beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 58,82 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Das Gesamtranking des Relative Strength-Indikators lautet demnach "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Ault Alliance-Aktie mit einem Kurs von 0,07 USD inzwischen -30 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -99,05 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.