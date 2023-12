Ault Global Holdings Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Ault Alliance liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 61, was wiederum als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet die Ault Alliance derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung, mit einer Differenz von 17,03 Prozentpunkten (0 % gegenüber 17,03 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Einschätzung des Sentiments und Buzz' in den sozialen Medien zeigt Ault Alliance interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ault Alliance von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Gesamtbewertung aufgrund der verschiedenen Kategorien ergibt eine Einstufung als "Neutral".