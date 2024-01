Ault Disruptive Technologies Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert für Ault Disruptive beträgt 83,33, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 86,3, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Ault Disruptive-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 11,24 USD für die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,02 USD, was einer Abweichung von -1,96 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (11,55 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs, der nahe am gleitenden Durchschnitt liegt, eine Abweichung von -4,59 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz zeigen keine wesentlichen Veränderungen.

Die Analyse von weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer neutrale Themen aufgegriffen haben. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt lässt sich daher feststellen, dass Ault Disruptive hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

