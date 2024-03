Ault Disruptive Technologies Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ault Disruptive Technologies Corp":

Die Ault Disruptive-Aktie wird von Experten als neutral eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index, der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst, ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Ault Disruptive-Aktie. Sowohl der RSI7-Wert von 59,26 als auch der RSI25-Wert von 40,05 führen zu dieser Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ault Disruptive-Aktie am letzten Handelstag bei 13,07 USD lag, was einem Anstieg von 12,96 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 11,87 USD (+10,11 Prozent Abweichung) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Ault Disruptive veröffentlicht wurden. Die Analyse ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Ault Disruptive-Aktie daher von Experten als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Stimmungsänderung, der Diskussionsintensität, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.