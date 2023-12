Auking Mining Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse von Auking Mining auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage dominiert haben. Aufgrund dessen erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Bei der Anwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 100 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Auking Mining überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Auking Mining daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Auking Mining derzeit bei 0,05 AUD. Da der Aktienkurs bei 0,043 AUD lag, weist die Aktie einen Abstand von -14 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -14 Prozent.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Auking Mining in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Auking Mining gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.