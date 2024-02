Auking Mining Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Auking Mining-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, da er bei 28,57 liegt. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 65, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Auking Mining-Aktie ergibt eine durchschnittliche Schlusskurs von 0,05 AUD über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 0,031 AUD, was einem Unterschied von -38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Werte, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei Auking Mining eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung und wird daher als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Auking Mining-Aktie eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf den RSI, die Anleger-Stimmung und die Rate der Stimmungsänderung, während die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.