AugmentLabs DAO lanciert den weltweit fortschrittlichsten algorithmischen Stablecoin

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -AugmentLabs DAO bringt den weltweit ersten algorithmischen Stablecoin mit mehrstufigen Ausfallsicherungsmechanismen auf den Markt. Dies ist das Ergebnis eines erfolgreich abgeschlossenen Seed-Token-Verkaufs in Höhe von mehreren Millionen Dollar und eines laufenden privaten Token-Verkaufs.Ein dezentraler Stablecoin ist angesichts des Zusammenbruchs vertrauenswürdiger, zentralisierter Systeme im Jahr 2022 eine absolute Notwendigkeit für den Kryptowährungsraum. Stablecoins sind das Tauschmittel, das die dezentrale Finanzierung (DeFi) vorantreibt. Zentralisierte Stablecoins leiden unter dem Risiko von Drittparteien, und große algorithmische Stablecoins scheitern in schwierigen Zeiten aufgrund von Angriffen, die durch Bank-Runs noch verstärkt werden. AugmentLabs hat das Ziel, den Stablecoin-Bereich grundlegend zu verändern, indem es Zentralisierungsrisiken reduziert und eine transparente und offene Alternative anbietet.AugmentLabs hat ein dezentrales Stablecoin-System mit zwei Komponenten entwickelt: AGC-Token, der als Sicherheit und DAO fungiert, sowie USC, der algorithmische Stablecoin. Bemerkenswert ist, dass das automatisierte Marketcap Comparison Framework (AMCF), ein Orakel, den ausfallsicheren Mechanismus bereitstellt, auf dem das gesamte Protokoll beruht.Das Hauptmerkmal des AMCF-Orakels besteht darin, dass es eigens entwickelt wurde, um das Stablecoin-Protokoll antifragil zu machen und die Stabilität aufrechtzuerhalten, wobei es in der Lage ist, die Münzprägung und -verbrennung unter Zwang zu stoppen und das Angebot von USC je nach Nutzung zu begrenzen. Dies sichert die Nachhaltigkeit und Überlebensfähigkeit des algorithmischen Stablecoin vor all seinen Konkurrenten und Vorgängern.Das Konzept wurde seit 2017 von einem internationalen Team von Kryptowährungsexperten ausgearbeitet und etabliert, die nach Alternativen zu veralteten und fehlerhaften Designs dezentraler Stablecoins suchten. Das Team verbrachte 5 Jahre mit der Erforschung und Datenmodellierung der wichtigsten Stablecoins, bevor es eine DAO gründete. Mit jedem Ausfall, der in der Branche beobachtet wurde, hat die DAO von AugmentLabs das Design des Protokolls verbessert.USC ist der fortschrittlichste Stablecoin, an dem in den letzten 5 Jahren geforscht und getestet wurde. Das AGC-Protokoll ist die sicherste Form der algorithmischen Besicherung mit einem dynamischen, ausfallsicheren Mechanismus im AMCF-Orakel und einer schnellen Entscheidungsfindung durch die AGC-DAO.Neben dem hochmodernen Design des AGC-Protokolls werden die Token-Verkaufserlöse aus den Seed- und Privatverkäufen vollständig dazu verwendet, zusätzliche Besicherung in Form von offener Liquidität auf den dezentralen Märkten bereitzustellen. Dies schafft eine solide Grundlage für die frühzeitige Liquiditätsanbindung von USC.AugmentLabs DAO hat vor der Markteinführung des Stablecoins die Anwendungsfälle priorisiert. Geplant ist die Einführung mehrerer Spiele, Marktplätze und Defi-Protokolle, die sich in erster Linie auf die USC-Nutzung im ersten Quartal 2023 konzentrieren werden. Bei der Einführung wird es ein organisches ertragsorientiertes Protokoll geben, das erhebliche Belohnungen für den Einsatz von USC vorsieht. Die Nutzer von USC können sich bei der Einführung auch auf eine Debitkarten-Partnerschaft freuen, die es ihnen ermöglicht, mit Visa-Karten auszugeben und an einem breiten Netz von Geldautomaten Bargeld abzuheben.AugmentLabs DAO hat das Ziel, USC bis zum Jahr 2025 als erste und wichtigste algorithmische, dezentralisierte Stablecoin des gesamten Kryptowährungsraums zu etablieren. Dies wird durch einen aggressiven Aufbau auf Anwendungsfällen, kombiniert mit einem robusten und nachhaltigen Design mit ausfallsicheren Prozessen, erreicht.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/augmentlabs-dao-lanciert-den-weltweit-fortschrittlichsten-algorithmischen-stablecoin-301753104.htmlPressekontakt:Samantha Goh,samantha@augmentlabs.ioOriginal-Content von: AugmentLabs, übermittelt durch news aktuell