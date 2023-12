Augmedix Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern von Augmedix ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Augmedix-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,62, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Augmedix.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Augmedix-Aktie bei 4,18 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,93 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,21 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit wird Augmedix basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Augmedix 2-mal mit "Gut", 0-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Trotzdem geben die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 5,93 USD eine negative Einschätzung ab, da sie eine Entwicklung von -15,68 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 5 USD haben. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".