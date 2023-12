Augmedix Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Augmedix-Aktie erhält laut der langfristigen Meinung von Analysten eine Einschätzung von "Gut". Von insgesamt 2 Bewertungen sind 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 5 USD, was eine negative Performance von -13,94 Prozent bedeuten würde, da die aktuelle Aktie 5,81 USD kostet. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie eine Einstufung von "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der aktuell bei 56 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die aktuelle charttechnische Bewertung zeigt, dass der Kurs der Augmedix-Aktie mit 5,81 USD um +39,66 Prozent vom GD200 (4,16 USD) entfernt ist, was als "Gut"-Signal gilt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 5,2 USD, was einem Abstand von +11,73 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Augmedix-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.