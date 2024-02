Augmedix Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Aktie von Augmedix notiert derzeit bei 4,68 USD und zeigt eine Entfernung von -1,89 Prozent zum GD200 (4,77 USD), was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5,16 USD, was einem Abstand von -9,3 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Augmedix-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Augmedix-Aktie beträgt aktuell 26, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,88, was bedeutet, dass Augmedix weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich bei Augmedix eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen waren weder stark positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Zusammenfassung ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Neutral".