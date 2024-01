Augmedix Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Augmedix-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt guten Rating für die Augmedix-Aktie führt. Im letzten Monat gab es jedoch keine neuen Analystenupdates zu Augmedix. Das durchschnittliche Kursziel, das im Rahmen der Analystenratings ermittelt wurde, beträgt 5 USD. Das zeigt ein Abwärtspotential von -14,53 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 5,85 USD.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Augmedix liegt der RSI7 bei 47,22 und der RSI25 bei 32,87, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine neutrale Bewertung für beide RSI-Werte erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Augmedix-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,31 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,85 USD lag. Dies entspricht einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie in Bezug auf die Charttechnik führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Augmedix in den letzten Wochen kaum verändert. Es gab auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem neutralen Rating bewertet.