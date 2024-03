Augmedix Aktie: Die Bären zittern!

Die Analysten bewerten die Aktie von Augmedix auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten waren 2 positiv eingestellt, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Der durchschnittliche Kursziel liegt bei 5 USD, was einer Erwartung von 17,65 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 4,25 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Augmedix liegt bei 17,83, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien beeinflusst werden. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Augmedix überwiegend positiv waren und in den letzten Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Augmedix-Aktie betrachtet. Auf Basis der letzten 200 Handelstage liegt der Wert bei 4,8 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 4,25 USD liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein ähnlicher Wert von 4,39 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.