Augmedix Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Augmedix-Aktie beträgt aktuell 41, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 46,65 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Augmedix-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 4,12 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 5,66 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 5,18 USD eine positive Abweichung, wodurch die Aktie erneut ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger bei Augmedix ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Augmedix insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -11,66 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Augmedix insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.