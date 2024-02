Auga AB Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Auga betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 9,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass Auga momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass Auga hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse vergleichen wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Auga-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,32 EUR mit dem aktuellen Kurs von 0,27 EUR. Die Abweichung von -15,63 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 0,27 EUR liegt, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (0 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verbesserte. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ebenfalls zu. Daher erhält die Auga-Aktie in diesem Punkt ein "Gut"-Rating.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Auga eingestellt waren. Es gab neun Tage lang keine negative Diskussion, an drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Auga eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt wird Auga von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.