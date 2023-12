Auga AB Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Auga herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Auga überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt erhält das Auga-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild. Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfuhr als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund der Kursentwicklung im Vergleich zum GD200 und GD50. Der aktuelle Kurs der Auga von 0,3 EUR liegt mit -21,05 Prozent Entfernung vom GD200 (0,38 EUR) und -6,25 Prozent Entfernung vom GD50 (0,32 EUR). Dadurch wird der Kurs der Auga-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.